Djaló, Inter a lavoro per il futuro in difesa. Già i primi contatti!

L’Inter lavora seriamente sull’acquisto di Tiago Djaló, il difensore del Lille che andrà a scadenza nel 2024. La dirigenza ha un piano preciso per portare a termine l’operazione.

OPERAZIONE – Non inizia da ora, ma l’Inter si sta muovendo più seriamente per l’acquisto di Tiago Djaló. Il difensore portoghese gioca attualmente al Lille, ma dal prossimo giugno sarà senza squadra in quanto il suo contratto scade proprio nel 2024. I nerazzurri lavorano per prenderlo a parametro zero, ci sono già contatti in corso con il Lille. Tanta concorrenza secondo Fabrizio Romano, l’Inter ha in mente di completare l’operazione solo alle condizioni già scelte.