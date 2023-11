Inter e Qatar Airways main sponsor: cosa cambierebbe? La classifica ricavi

L’Inter, in occasione della sfida casalinga con il Frosinone in programma domenica alle 20.45 a San Siro, presenterà Qatar Airways come nuovo partner. Come svelato da Calcio e Finanza, la compagnia aerea verserà inizialmente 1,5 milioni di euro per tutta la stagione ma dal 2024/25 potrebbe cambiare ruolo. Ma chi guadagna di più in Serie A dallo sponsor di maglia?

SPONSOR – L’Inter, in occasione della sfida con il Frosinone in programma domenica 12 novembre a San Siro, presenterà Qatar Airways come nuovo partner. Inizialmente la compagnia aerea entra a far parte del mondo nerazzurro versando una somma di 1,5 milioni di euro per tutta la stagione. Dal 2024/25 si è riservata la possibilità di cambiare ruolo con una clausola che le permetterà di diventare main sponsor per una cifra di 18/20 milioni di euro. Attualmente la parte frontale della maglia nerazzurra è occupata da Paramount+. Ma quali sono i club di Serie A che guadagnano di più dallo sponsor di maglia?

Inter fuori dal podio dei ricavi da main sponsor: ecco il podio

L’Inter, qualora Qatar Airways diventasse main sponsor, si piazzerebbe proprio ai piedi del podio dove attualmente troviamo Juventus, Milan e Fiorentina. I bianconeri con Jeep si trovano al primo posto in questa speciale classifica dei ricavi con 45 milioni di euro. A seguire i rossoneri con 30 milioni di euro da Emirates e sul terzo gradino del podio la Fiorentina con 25 milioni da Mediacom. L’Inter, con la compagnia aerea, si piazzerebbe al quarto posto con 18/20 milioni di euro.

Fonte: calcioefinanza.it – Marco Sacchi