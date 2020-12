Dimarco, tentativo Roma in passato! Il Verona se lo gode, l’Inter monitora

Federico Dimarco Verona

Secondo il giornalista Fabrizio Romano, il classe ’97 dell’Hellas Verona, Federico Dimarco, è stato vicino alla Roma in passato. Ora è uno dei punti fermi del Verona di Juric, mentre l’Inter riflette sul suo futuro

RINASCITA – Il Verona di Ivan Juric si sta godendo la crescita di Federico Dimarco, terzino di proprietà dell’Inter in prestito al club scaligero. Il classe ’97 è quello che ha creato più occasioni da gol in Serie A, fino ad oggi, dopo Rodrigo De Paul dell’Udinese e Hakan Calhanoglu del Milan. Tra l’altro, sottolinea Fabrizio Romano, con il ds Gianluca Petrachi la Roma aveva fatto un tentativo con l’Inter per acquistare Dimarco. Il classe ’97 avrebbe dovuto prendere il posto del partente Leonardo Spinazzola. La Roma in seguito ha cambiato proprietà e non se ne è fatto più nulla. Dimarco resta nel mirino di parecchi club di Serie A, secondo Romano, e l’Inter lo tiene d’occhio per il futuro. In ogni caso, il club scaligero vanta un diritto di riscatto fissato a sei milioni di euro e sembra intenzionato a tenerselo stretto.

Fonte: Fabrizio Romano