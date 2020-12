FOTO – Skriniar lancia la sfida a Brozovic e Perisic per Qatar 2022

Milan Skriniar Slovacchia-Croazia

Milan Skriniar punterà a qualificarsi ai Mondiali di Qatar 2022 con la sua Slovacchia. Un percorso che avrà le tinte nerazzurre dell’Inter, visto che nel girone H è presente anche la Croazia di Brozovic e Perisic.

SEMPRE INTER – Milan Skriniar non si accontenta, e dopo gli Europei vuole anche i Mondiali. La Slovacchia farà infatti di tutto per qualificarsi all’edizione 2022 in Qatar, ma dovrà attraversare un girone non facile. Con il sorteggio di oggi, infatti, la nazionale di Skriniar è finita nel girone H delle qualificazioni europee. Dovrà quindi affrontare Russia, Slovenia, Cipro, Malta e la testa di serie Croazia. Per il numero 37 dell’Inter sarà quindi l’occasione di trovarsi contro due compagni nerazzurri tra i Vatreni, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. E il dado della sfida è simpaticamente tratto, come mostra Skriniar sui social. Ecco la sua Instagram story: