Diallo non colma la distanza tra Inter e PSG: Skriniar attende novità a ore – SM

Diallo è uno degli ultimi nomi che il PSG sta provando a inserire nell’operazione Skriniar, ricevendo sempre la stessa risposta dall’Inter. Come riportato da Sport Mediaset, nelle prossime ore è atteso un ulteriore aggiornamento tra le parti per provare ad avvicinarsi

ENNESIMO NO – Va a vuoto anche l’ultimo rilancio del Paris Saint-Germain per Milan Skriniar (vedi articolo). Esattamente come i precedenti. L’idea di inserire nell’operazione Abdou Diallo non scalda l’Inter, che porta avanti le sue convinzioni. Come riportato da Sport Mediaset, la distanza tra le parti è ancora considerevole. I 60 milioni di euro più il cartellino di Diallo non si avvicinano alla richiesta dell’Inter, ferma a 80 milioni cash. Sono attese ulteriori novità a ore. E le novità interessano soprattutto a Skriniar, che nelle prossime ore è atteso a Milano per unirsi al gruppo nerazzurro per il ritiro estivo. Tra l’altro, il nome di Diallo non è neanche l’unico che il PSG sta provando a piazzare in direzione Inter: occhi puntati su Arnaud Kalimuendo (vedi articolo).