FOTO – Inter, lancio imminente nuova prima maglia: novità testimonial e coccarda!

Il sito Footy Headlines ha pubblicato una nuova immagine della prima maglia dell’Inter per la stagione 2022/23. In arrivo il lancio, visto che ora sono presenti anche i testimonial e una particolarità sulla coccarda.



PRIMA MAGLIA – Come riportato da FootyHeadlines.com, è imminente il lancio della nuova prima maglia dell’Inter per la stagione 2022/23. Il sito, specializzato in maglie da calcio, ha pubblicato un’immagine in cui è presente Nicolò Barella con addosso la nuova divisa ufficiale della squadra nerazzurra in vista della partenza delle attività. Con lui anche il giovane Valentin Carboni e le ragazze della squadra femminile Marta Pandini, Matilde Pavan e Flaminia Simonetti. La novità è che, per la prima volta, si nota anche dove sarà posizionata la coccarda per la Coppa Italia che l’Inter ha vinto nella passata stagione. Da capire se sarà già usata martedì col Lugano (vedi calendario). A seguire l’immagine.

Fonte: FootyHeadlines.com