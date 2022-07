Bremer vicino: l’Inter fissa l’incontro con il Torino per chiudere il colpo – SM

Bremer si avvicina all’Inter, stavolta non solo teoricamente dopo il primo incontro con il Torino. Come riportato da Sport Mediaset, le parti sono d’accordo per rivedersi subito con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca a prescindere dalle altre trattative nerazzurre

COLPO IN ENTRATA – In attesa di capire quale sarà il futuro di Milan Skriniar (vedi aggiornamento), l’Inter accelera per non farsi trovare scoperta in difesa. La società nerazzurra ha fissato un nuovo incontro con il Torino per cercare di chiudere l’operazione Gleison Bremer, finalmente. Il difensore brasiliano ha fretta di viaggiare in direzione Milano. Come raccolto da Sport Mediaset, il nuovo appuntamento è fissato per lunedì. Sarà davvero l’ultimo? Da ricordare che l’affare Bremer può chiudersi anche prima dell’eventuale cessione di Skriniar, soprattutto riuscendo a far quadrare i conti con altre operazioni minori (vedi articolo). Settimana decisiva.