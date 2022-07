VIDEO – Zagadou valutato dall’Inter: occasione di mercato per un motivo

Dan-Axel Zagadou è l’ultima idea dell’Inter per completare il reparto arretrato, attualmente numericamente insufficiente. Più che un’idea nerazzurra si tratta di una proposta da valutare in quanto svincolato. Considerazioni in corso prima di capire il futuro di Milan Skriniar (vedi aggiornamento). Di seguito il video con l’intervento del collega Luca Marchetti per Sky Sport

