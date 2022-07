VIDEO – Mkhitaryan fa lo spelling del suo cognome: «Capito?»

Henrikh Mkhitaryan come un vero e proprio maestro ha fatto lo spelling del suo cognome insegnando ai tifosi dell’Inter il modo corretto in cui scriverlo.

SPELLING – Henrikh Mkhitaryan non ha di certo il cognome più semplice da scrivere tra i giocatori dell’Inter. Così il club nerazzurro ha pensato bene di creare un video simpatico in cui è proprio il centrocampista armeno stesso a fare lo fare lo spelling insegnando così in che modo scriverlo in maniera corretta. In tutte le lettere sono state associati sostantivi legati alla squadra nerazzurra o al mondo del calcio. A seguire il filmato pubblicato dal club nerazzurro su Twitter.

Fonte: Twitter Inter