Di Marzio: “Hakimi, sarà Inter! Promessa da un mese e mezzo. Domani…”

Di Marzio ha aggiornato sull’affare Achraf Hakimi per l’Inter. I nerazzurri sono sempre più vicini a completare il colpo di mercato dal Real Madrid (qui le indiscrezioni dalla Germania). Di seguito le ultime novità riportate dal noto giornalista per SkySport

NUOVI DETTAGLI – Di Marzio ha riportato nuovi dettagli sul colpo: «L’operazione Hakimi è assolutamente in chiusura. Operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus. Domani ci sarà una video conferenza tra i nerazzurri e il Real Madrid per ragionare sulla natura dei bonus. Si deve parlare anche dei termini di pagamento, dettagli formali. Si tratta di un’operazione in dirittura d’arrivo: sarà dell’Inter. Abbiamo scoperto che lui si è promesso ai nerazzurri da un mese e mezzo: ha voluto l’Inter, rifiutando le offerte importanti di Bayern Monaco e Manchester City».