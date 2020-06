Rabiot: “Abbiamo visto Inter e Lazio. Juventus, ora aumenta il distacco”

Rabiot ha parlato prima della partita di questa sera tra Juventus e Lecce, valida per la 28esima giornata di Serie A. Il francese sottolinea la volontà dei bianconeri di aumentare il distacco in classifica da Lazio e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport

OBIETTIVO SCUDETTO – Adrien Rabiot fa il punto della situazione alle porte di Juventus-Lecce: «Occasione particolare per lo Scudetto? E’ una serata importante, ma non decisiva. Abbiamo visto i risultati delle avversarie (Inter e Lazio, ndr.). Noi pensiamo a fare solo i tre punti in un periodo molto intenso con tante partite in poche settimane. Cercheremo sicuramente di fare più punti possibili; sarà importante vincere per cercare di aumentare il distacco dalle avversarie per il titolo».