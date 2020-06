Moses-Inter, futuro incerto. Hakimi non aiuta. Europa League a rischio

Moses sta giocando diverse partite con la maglia dell’Inter e il suo contributo sarà importante nel finale di stagione in Serie A. Con il probabile arrivo di Achraf Hakimi (qui i dettagli), il futuro del laterale nigeriano in nerazzurro è sempre più a rischio. Di seguito le ultime novità da Fabrizio Romano, anche in vista dell’Europa League, per “Calciomercato.com”

NIENTE RISCATTO? – Il futuro di Victor Moses potrebbe essere lontano dall’Inter. E’ sempre più difficile il riscatto dal Chelsea, soprattutto se davvero verrà confermato l’acquisto di Hakimi per la prossima stagione. Non c’è accordo, infatti, sulla cifra del riscatto, fissata a 12 milioni di euro. Inoltre, resta il problema dell’estensione del contratto per giocare l’Europa League con la squadra di Conte: anche in questo caso ancora manca l’accordo col Chelsea.