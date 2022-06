Da Dzeko a Pinamonti e Milenkovic, asse caldo Milano-Firenze: le ultime di mercato

Inter e Fiorentina, il mercato entra nel vivo. I viola cercano un centravanti e valuta i nomi di Edin Dzeko e Andrea Pinamonti. Sul piatto i viola mettono Nikola Milenkovic, e piace anche un altro giocatore dell’Inter. Le ultime sull’asse Milano-Firenze.

ASSE CALDO – La Fiorentina è alla ricerca di un centravanti e per questo motivo valuta il nome di Edin Dzeko, che potrebbe uscire con l’arrivo di Paulo Dybala e, possibilmente, di Romelu Lukaku. Ai viola piace anche Andrea Pinamonti, dopo una stagione da assoluto protagonista con l’Empoli, l’idea sarebbe quella di mettere sul piatto lo stesso Nikola Milenkovic come contropartita più un conguaglio economico per arrivare al classe ’99. Anche Roberto Gagliardini piace da tempo alla Fiorentina. Il centrocampista italiano chiede spazio all’Inter, ma Simone Inzaghi lo vede solo come sostituto di Nicolò Barella, e con l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan potrebbe trovare meno spazio.