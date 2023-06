Correa nome in uscita per il mercato dell’Inter: sarà addio − TS

L’Inter riflette sulle operazioni da compiere sul mercato: in uscita resta il nome di Joaquin Correa che non ha stupito in nerazzurro, anzi (vedi QUI). Le ultime da Tuttosport.

USCITA − L’Inter, oltre alle possibili operazioni in entrata, ragiona anche sul mercato in uscita. Come confermato da Tuttosport, il primo nome sul taccuino da provare a vendere è quello di Joaquin Correa. L’argentino sarà un’arma importante per i nerazzurri per provare a fare cassa. E ai soldi che l’Inter proverà a guadagnare con la cessione di Correa, si andranno ad aggiungere quelli del risparmio sull’ingaggio di Edin Dzeko che dirà addio a parametro zero.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino