Frattesi profilo ideale per il piano dell’Inter! Ecco quale – CdS

Il primo nome della lista dei desideri dell’Inter è quello di Frattesi. Il Corriere dello Sport spiega perché il centrocampista del Sassuolo rispecchia il profilo ideale per i nerazzurri.

GIOVANE E AZZURRO – Il primo obiettivo della finestra di mercato dell’Inter porta il nome di Davide Frattesi. Per la dirigenza nerazzurra il centrocampista azzurro rappresenta il profilo ideale per portare avanti il piano pensato per il club. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, nelle intenzioni dell’Inter c’è quella di sviluppare una rosa più giovane e possibilmente con una maggiore quota di calciatori italiani. Frattesi rispecchia a pieno queste caratteristiche: a 23 anni è ormai entrato tra gli undici titolari imprescindibili dell’Italia di Roberto Mancini. Per mettere a segno il colpo, però, l’Inter dovrebbe prima acconsentire a una cessione importante. In questo senso, il nome che nelle ultime ore si sta facendo strada è proprio quello del compagno di Nazionale Nicolò Barella (vedi articolo). Se le due trattative dovessero andare in porto, tra l’altro, l’Inter pareggerebbe, tra entrata e uscita, il numero degli italiani in rosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia