Correa si aggiunge ai cedibili dell’Inter! Due verso il non rinnovo – SM

Correa è tornato in campo domenica in Inter-Juventus, ma in pochi si sono accorti della sua presenza. Così come del suo anno e mezzo in nerazzurro, dove non segna un gol utile per vincere dal 31 ottobre 2021. Sport Mediaset lo inserisce fra i sacrificabili e parla di due giocatori che non rinnoveranno.

IN USCITA – Stamattina si era parlato di Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries fra i sacrificabili dell’Inter a fine stagione (vedi articolo). Sempre Sport Mediaset aggiunge un terzo nome, quello di Joaquin Correa. L’argentino, arrivato per trentatré milioni di euro dalla Lazio ad agosto 2021 su espressa volontà di Simone Inzaghi, non è mai riuscito a rendersi utile soprattutto per i tanti infortuni. Correa in stagione è a ventisei presenze e tre gol, tutti ininfluenti in larghe vittorie. Poi ci sono due giocatori, fra i tanti in scadenza al 30 giugno, che non dovrebbero rinnovare con l’Inter: Stefan de Vrij ed Edin Dzeko.