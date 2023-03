Pardo: «Inzaghi fragile. Appellarsi al fallo di mano non lo aiuta!»

Pardo analizza il momento di Inzaghi sulla panchina dell’Inter e le dichiarazioni fatte al termine della sfida con la Juventus. Di seguito le parole del giornalista intervenuto sulle frequenze di Radio 24 durante la trasmissione “Tutti i Convocati”.

RABBIA – Pierluigi Pardo parla delle difficoltà che Simone Inzaghi sta riscontrando in questo periodo sulla panchina dell‘Inter. Nel corso della trasmissione “Tutti i Convocati” così il giornalista: «La comunicazione post Inter-Juventus di Inzaghi non è stata eccezionale. Io l’ho sempre difeso perché per lui ci sono state grandi mancanze di rispetto. Il periodo di Inzaghi sulle Coppe è glorioso, con tre partite secche giocate una meglio dell’altra. In campionato, invece, sta facendo molta fatica e meno bene di come poteva. Lui in questo momento è in uno stato di fragilità. C’è chi lo fa passare per sfigato e lui non lo è affatto. Capisco la rabbia però quelle parole al termine della partita non mi fanno impazzire. Proprio perché in questo momento ha ingiustamente un’immagine non positiva appellarsi a quella cosa lì, del fallo di mano, non lo aiuta».