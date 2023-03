Turrini: «Conte? Lo riprenderei subito all’Inter ma a una condizione!»

Turrini parla della delusione per la sconfitta dell’Inter contro la Juventus. Al giornalista, tifoso nerazzurro, non dispiacerebbe rivedere in panchina Conte. Ecco l’intervento dell’ospite di “Tutti i Convocati”, sulle frequenze di Radio 24.

NESSUN ALIBI – Leo Turrini parla della sconfitta dell’Inter contro la Juventus e dell’idea di riavere Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti i Convocati”, il giornalista e tifoso interista afferma: «La domenica peggiore che un’interista ferrarista poteva aspettarsi. Non si possono perdere certe partite perché a un certo punto vengono applicate le regole del volley. Però c’è da dire che una squadra che perde nove partite su ventisette non ha alibi e giustificazioni. Se Conte fosse disponibile a tornare, senza sclerare ogni cinque minuti, lo prenderei subito».