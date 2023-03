Teotino: «Inzaghi, critiche giustificate! Thiago Motta nome spendibile»

Teotino ha dei dubbi sulla permanenza di Inzaghi all’Inter oltre questa stagione. Il giornalista fa un nome di allenatore che potrebbe sostituire quello attuale: il grande ex Thiago Motta, ora al Bologna. Ecco la sua analisi a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

RENDIMENTO NEGATIVO – Sull’Inter il giudizio di Gianfranco Teotino va oltre lo 0-1 di domenica contro la Juventus: «Questa squadra ha perso una partita su tre. Capita che, in questo momento, ci si aggrappi a un episodio arbitrale, anche se secondo me senza dolo come quello di domeniuca. Un po’ per aggrapparsi a delle giustificazioni i tifosi dell’Inter hanno, nei confronti degli arbitri, lo stesso atteggiamento di quelli della Juventus verso la Giustizia Sportiva. Io credo che le critiche a Simone Inzaghi in questo momento siano giustificate, così come a Stefano Pioli e José Mourinho: sono squadre che dovevano competere per il titolo e si trovano a una ventina di punti dal Napoli. Questa cosa non è ben vista e non rispecchia il valore dei giocatori a disposizione degli allenatori».

LA PREFERENZA – A Teotino viene chiesto se vedrebbe bene Thiago Motta come sostituito di Inzaghi (per la prossima stagione) e lo approva: «A me piace molto come sta giocando il Bologna. Non mi piaceva l’anno scorso come giocava lo Spezia, peraltro in un ambiente ostile che è riuscito a tenere a bada. Nelle squadre precedenti e soprattutto quest’anno al Bologna mi è piaciuto il suo atteggiamento e la sua personalità. Sì: credo sia un nome spendibile per l’Inter».