Dumfries e Gosens in bilico, ma uno sarà ceduto: la situazione – SM

La situazione di Denzel Dumfries e Robin Gosens all’Inter è simile, ma potrebbe avere un epilogo diverso. Entrambi i giocatori restano in dubbio, e secondo quanto riportato da Sportmediaset almeno uno sarà ceduto.

SULLE FASCE – Il futuro di Denzel Dumfries e Robin Gosens all’Inter è in bilico. L’olandese è tra i candidati alla cessione per fare cassa in vista dei rinforzi ma l’annata non certo positiva abbassa il prezzo e la voglia delle pretendenti di investimenti importanti. Il tedesco, invece, sembrerebbe essere in ripresa e vorrebbe giocare di più ma, dopo essere arrivato per 27 milioni, c’è bisogno di un’offerta sostanziosa per evitare un minusvalenza.

Fonte: Sportmediaset