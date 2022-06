Conte, tentativi per Bastoni, Lautaro Martinez e Skriniar: muro Inter – SM

Antonio Conte, dopo aver accolto Ivan Perisic al Tottenham sta provando a strappare all’Inter, secondo SportMediaset, anche Bastoni, Lautaro Martinez e Skriniar. Ma la società nerazzurra fa muro

SGARBO? – In queste prime settimane di mercato, scrive SportMediaset, si sta assistendo ad uno scontro fra Antonio Conte e l’Inter. L’ex tecnico nerazzurro, che lo scorso anno lasciò Milano perché non credeva più nel progetto, è rimasto però legato ad alcuni suoi ex calciatori e sta provando a portarli alla sua nuova corte londinese. Al momento ci è riuscito con Perisic, ma ci sta provando anche con Bastoni, Skriniar e Lautaro Martinez, ricevendo però un secco no sia dai suoi ex giocatori che dalla dirigenza nerazzurra. Indipendentemente dal mercato in entrata dei nerazzurri, quindi, l’Inter ha intenzione, secondo SportMediaset ha intenzione di portare avanti la linea del “Caro Antonio, no grazie”.

Fonte: SportMediaset.it