Inghilterra-Italia, Bastoni verso la conferma. Chance per Dimarco? Le ultime

L’Italia torna in campo per la terza giornata di Gruppo 3 Lega A della Nations League. A Wolverhampton sfiderà l’Inghilterra. Bastoni verso la conferma, e possibile chance per Dimarco. Ecco le possibili scelte di Roberto Mancini.

CAMBI IN VISTA – Italia-Inghilterra tornano a sfidarsi dopo la finale del Campionato Europeo vinto dagli azzurri. Questa volta, in palio, solo tre punti, per la sfida del Gruppo 3 di Nations League. Gli azzurri scenderanno in campo sabato alle 20:45. Roberto Mancini pronto a cambiare qualcosa rispetto l’ultima sfida contro l’Ungheria. Tra le conferme in difesa, Alessandro Bastoni e Francesco Acerbi dovrebbero giocare da titolari. Possibile chance per un altro giocatore dell’Inter, cioè Federico Dimarco nel ruolo di terzino sinistro. Nicolò Barella, invece, potrebbe riposare a centrocampo, e lasciare spazio a Matteo Pessina, completando così il reparto con Manuel Locatelli e Lorenzo Pellegrini.