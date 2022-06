Bremer-Inter, sondaggio Milan: è alternativa a Botman per rossoneri

Il Milan avrebbe sondato il terreno per Gleison Bremer, difensore del Torino nel mirino dell’Inter: brasiliano alternativa a Botman.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, per il Milan si sta complicando sempre di più la situazione per il difensore del Lille, Sven Botman, visto che il club francese avrebbe trovato un accordo con il Newcastle. Tuttavia il centrale preferirebbe la destinazione rossonera. Così la pista non sarebbe tramontata per quanto difficile. I rossoneri non intenderebbero partecipare a un’asta. Nel corso della giornata si attenderebbero novità, dato che Maldini e Massara avrebbero messo in cantiere un incontro con l’agente del calciatore per fare il punto della situazione. Intanto la società rossonera avrebbe sondato per Gleison Bremer, nel mirino dell’Inter.

Fonte: SportMediaset.it