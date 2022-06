Skriniar atteso a Milano per nuovi controlli: i tempi di recupero – TS

Milan Skriniar si è fermato per un infortunio muscolare nel corso di Slovacchia-Kazakistan. Lo slovacco, scrive Tuttosport, è atteso domani a Milano per dei nuovi controlli

INFORTUNIO – Non solo mercato per Milan Skriniar. Lo slovacco, scrive Tuttosport, domani è atteso a Milano: si sottoporrà, sotto l’occhio vigile dello staff medico dell’Inter, a nuovi controlli dopo l’infortunio patito in Nations League con la sua Slovacchia. I primi esami effettuati hanno scongiurato danni al ginocchio, ma, scrive il quotidiano, per la completa guarigione della distrazione ai flessori del gluteo, ci vorrà non meno di un mese e mezzo di stop.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino