Chiesa esemplare, rinnovo lontano: eterna lotta Inter-Juventus. Marotta…

Chiesa ha lavorato duramente durante le vacanze per presentarsi al top nel mese di gennaio. La Fiorentina, però, potrebbe non essere il futuro dell’esterno che a giugno è al centro dei pensieri di Inter e Juventus. Beppe Marotta al lavoro per strappare il gioiello ai bianconeri, come riporta “Calciomercato.com”

TALENTO CONTESO – Già nella scorsa estate i rumors non erano mancati per Federico Chiesa. L’attaccante piace molto a Inter e Juventus. I bianconeri avevano un accordo con il calciatore già qualche mese fa, ma la Fiorentina ha trattenuto il suo gioiello. L’inserimento di Marotta potrebbe essere concreto nei prossimi mesi: lotta aperta con i rivali bianconeri. Intanto Chiesa ha lavorato al massimo, rinunciando alle vacanze, per recuperare al meglio dal recente infortunio. Nonostante la sua professionalità, il rinnovo con la Fiorentina attualmente appare lontano.