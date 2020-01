Gabigol, Chelsea interessato! Una chiave per convincere Inter? I dettagli

Gabigol ha terminato il prestito al Flamengo e fa dunque ritorno all’Inter (vedi articolo). Il club rossonero vorrebbe trattenere il brasiliano, sul quale però è piombato l’interesse di Chelsea e West Ham (vedi articolo). Secondo il Sun, i Blues di Frank Lampard potrebbero avere un’arma in più in Giroud

CHIAVE – Gabigol è conteso in Premier League. Il brasiliano, che ha terminato il prestito al Flamengo tornando a disposizione dell’Inter, piace al West Ham e al Chelsea. Gli Hammers, che hanno inviato un osservatore in occasione della finale della Coppa del Mondo per Club contro il Liverpool, seguono Gabigol da tempo. Il Chelsea invece potrebbe avere un’arma in più, vale a dire Olivier Giroud: l’attaccante francese piace molto al tecnico nerazzurro Antonio Conte e potrebbe essere la chiave per far approdare Gabigol a Londra.