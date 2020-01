Sconcerti: “Vidal completo. Scudetto Inter? Non è favorita. Kulusevski…”

Condividi questo articolo

Sconcerti ha fatto il punto della situazione sulle gerarchie in Serie A e sul mercato dell’Inter. Il giornalista sottolinea le grandi qualità di Arturo Vidal, grande obiettivo nerazzurro. La Beneamata non sarebbe comunque favorita sulla Juventus nella corsa al titolo. Analisi anche su Dejan Kulusevski alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni a “TMW Radio”

DAL CENTROCAMPO ALLO SCUDETTO – Mario Sconcerti sulla trattativa per Vidal che infiamma il mercato dell’Inter: «Il gap lo ha già colmato con la Juve, sono in testa alla pari. Con Vidal, non è favorita per lo scudetto ma prende un giocatore le cui caratteristiche mancano in rosa. L’Inter ha molte più motivazione della Juve in campionato e le motivazioni sono importanti. Vidal è completo, maturo, sta bene fisicamente. Servirebbe a tutti, all’Inter anche. Vidal è più mezzala, come Barella. Sensi può fare da riserva di Brozovic come regista ed è un trequartista importante. Io non farei a meno di Sensi, ma certo che Vidal e Brozovic sono più pronti di Sensi».

AFFARE PER LA JUVENTUS – Mario Sconcerti si è soffermato anche sul colpo Kulusevski per la Juventus, dopo i rumors sull’Inter: «L’idea di prenderlo subito è buona. Meno buona per il Parma. Pjaca in cambio? Può essere una buona idea. Pjaca non è mai riuscito a giocare bene in Italia. Kulusevski per la Juve è una necessità. Paredes è un regista e ne hanno già due. Se diciamo che Bernardeschi non è riuscito a fare quel ruolo, Kulusevski invece può farlo bene».