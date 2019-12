Non solo Kulusevski: la sfida tra Inter e Juventus continua – GdS

Dejan Kulusevski alla Juventus (qui l’articolo) rinnova la sfida tra Inter e Juventus, non solo sul campo. Le due potenze del calcio italiano attuale combattono a colpi di mercato per primeggiare: ecco gli altri nomi su cui si rinnoverà lo sconto, secondo “La Gazzetta dello Sport”.

NESSUN RILANCIO – L’Inter rinuncia a Dejan Kulusevski: il talento classe 2000 del Parma approderà alla Juventus, firmando nelle prossime settimane. Dopo una trattativa imbastita con largo anticipo e costellata di molti incontri, l’Inter non è riuscita a raggiungere le cifre desiderate dall’Atalanta, proprietaria del cartellino. Giuseppe Marotta dovrà quindi cercare di portare in casa gli altri conclamati obiettivi, su tutti Arturo Vidal. Tuttavia dalla Spagna arrivano alcune indiscrezioni: nelle scorse settimane persone vicine a Fabio Paratici, CFO bianconero, avrebbero avvicinato il Barcellona per parlare del cileno. Una semplice manovra di disturbo per muoversi indisturbati sulla pista Kulusevski? Facile da ipotizzare, difficile da dimostrare: di sicuro le scaramucce non termineranno qui. Entrambe le società sono infatti attive su altri fronti che potrebbero portare a nuovi scontri e colpi a sorpresa. I due nomi più caldi sono quelli di Sandro Tonali e Federico Chiesa. I due talenti italiani sono inseguiti da tempo dai due club: a giugno la sfida potrebbe infiammarsi di nuovo.