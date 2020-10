Ceccarini: “Eriksen-Inter, 3 mesi per convincere Conte! Già 2 squadre…”

Niccolò Ceccarini

Ceccarini – Direttore di “TMW Radio” -, nel consueto editoriale di sabato per il portale “Tutto Mercato Web”, anticipa i tempi in vista del mercato di gennaio. Entro fine anno l’Inter di Conte dovrà “chiarire” il futuro di Eriksen, che continua ad avere estimatori all’estero

FUTURO DA DECIFRARE – L’editoriale di Niccolò Ceccarini si chiude con una riflessione sul mercato invernale dell’Inter: “Saranno tre mesi fondamentali per Christian Eriksen. Il centrocampista danese è un giocatore straordinario e non può che essere un valore aggiunto per il club nerazzurro. Molto dipenderà anche da quanto sarà impiegato da Antonio Conte. Se Eriksen non dovesse trovare molto spazio, a quel lungo si aprirebbero scenari di mercato. Ancora è tutto prematuro, ma Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain sono già alla finestra”.

Fonte: Tutto Mercato Web – Niccolò Ceccarini