Lautaro Martinez-Inter, contatti continui: in arrivo il periodo del rinnovo – SI

Lautaro Martinez-Inter, contatti continui: in arrivo il periodo del rinnovo

Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è rimasto all’Inter per volontà reciproca. E anche per l’impossibilità del Barcellona di affondare il colpo dal punto di vista finanziario. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – assicura che è in arrivo la fumata bianca per il rinnovo

ACCORDO IN ARRIVO – Il prossimo annuncio in casa Inter potrebbe essere il rinnovo di Lautaro Martinez, che va blindato. Sulla fattibilità della negoziazione è intervenuto Alfredo Pedullà: «Le parti hanno parlato, da febbraio. Ora c’è tempo per sviluppare da qui a novembre così da andare fino in fondo e rinnovare. Il rinnovo va fatto senza clausola rescissoria, poi magari la metteranno… Dopo tutto quello che è accaduto con la clausola estiva da 111 milioni di euro, io non la metterei. Giusto che Lautaro Martinez rinnovi, magari al tetto dei rinnovi che dà l’Inter. Ne stanno parlando e continueranno a farlo. Si è parlato per mesi del Barcellona, anche se in Spagna oggi fanno sapere che non avevano nemmeno i soldi per prendere altri giocatori minori. Ora è giusto che riempiano la scatola, finora vuota, con il rinnovo di Lautaro Martinez». Questo il punto della situazione fatto da Pedullà.