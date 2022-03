Cambiaso, non solo Inter in corsa. Piace a un’altra big di Serie A

L’Inter prepara la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il discorso scudetto. Le voci di mercato, come ogni sosta, si susseguono una dietro l’altra. L’ultimo nome è quello di Andrea Cambiaso dove non c’è solo l’Inter in corsa.

CORSA – L’Inter vuole finire la stagione conquistando i due obiettivi in cui è ancora in corsa: Coppa Italia e scudetto. Per farlo servirà cominciare bene al rientro dalla sosta contro la Juventus poi, alla fine della stagione, si tireranno le somme. Il calciomercato ufficialmente aprirà il prossimo luglio ma intanto i nomi si susseguono come non mai. L’ultimo è quello di Andrea Cambiaso, esterno sinistro classe 2000 del Genoa, per il quale l’Inter aveva preso interesse nei mesi scorsi. Come scrive Calciomercato.com però, su di lui sembra essersi inserito anche il Milan. Il club rossonero infatti saluterà Ballo Toure a fine stagione e vuole regalare a Pioli un’alternativa giovane come vice Theo Hernandez con il nome più caldo che è proprio quello di Cambiaso. L’Inter mollerà la leggera presa?

Fonte: Calciomercato.com