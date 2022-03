Origi, Inter e Milan in trattativa. Contatti in corso con l’attaccante belga

Divock Origi, attaccante belga in scadenza di contratto con il Liverpool, starebbe parlando con l’Inter e con il Milan. La situazione.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Divock Origi è in trattativa con l’Inter e con il Milan. L’attaccante belga, in scadenza di contratto con il Liverpool, sta parlando con i due club in vista di un possibile trasferimento nel corso della prossima sessione di calciomercato estivo.

Fonte: MundoDeportivo.com