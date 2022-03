Viareggio Cup, Inter alla ricerca di un altro pass: luogo e ora della partita

Viareggio Cup agli sgoccioli dopo questo weekend. Nelle prossime ore l’Inter U18 di Zanchetta tenterà l’accesso alle semifinali, sebbene l’avversario odierno non sia dei più semplici da affrontare

QUARTI DI FINALE – La Viareggio Cup attualmente in corso riguarda l’Inter Under-18 allenata da Andrea Zanchetta, arrivata alle fase finali. Oggi – sabato 26 marzo 2022 – sono in programma i Quarti di Finale della competizione. Si gioca a Pistoia, presso lo Stadio “Marcello Melani”, dove si replicherà una delle tre partite della fase a gironi. In campo Inter-Empoli a partire dalle ore 15:00 per l’accesso in semifinale. Per vincere stavolta l’Inter dovrà registrare la difesa, visto che il problema non è certo l’attacco guidato – tra gli altri – dal capocannoniere Dennis Curatolo (vedi classifica marcatori).