Inter, le voci di mercato non devono distrarre. Focus sulla Juventus

L’Inter è al lavoro ad Appiano Gentile a ranghi ridotto agli ordini di Simone Inzaghi. Queste due settimane devono essere utili per ricaricare le pile per poi affrontare la Juventus e chiudere con un bel finale di stagione inseguendo il bis scudetto. Intanto, come ogni sosta, si susseguono le voci di mercato.

DISTRAZIONI – L’Inter deve assolutamente tenere aperto il discorso scudetto. Come? Vincendo con la Juventus e ritrovando fiducia. I nerazzurri ora, ad Appiano Gentile, non si devono far distrarre dalle tanti voci di mercato che, come in ogni sosta, si susseguono a ripetizione. Vice-Brozovic, addio di Lautaro Martinez, Dybala…tanta fuffa. Ogni discorso di calciomercato, a fine marzo, non ha senso. Tutte le discussioni, tutte le voci ecc ecc devono essere rimandati a luglio quando il calciomercato ufficialmente si aprirà e allora sì che si comincerà a fare sul serio. Le “notizie” che escono ora possono essere fonte di distrazione e Simone Inzaghi, assieme alla società, devono essere bravi ad isolarsi e concentrarsi su un solo obiettivo: la Juventus. Perdere quel match significherebbe precludere il sogno seconda stella e allora testa bassa e lavorare. Un motto molto Contiano ma che deve essere il mantra da qui alla fine della stagione. Poi, per il mercato, ci sarà tempo.