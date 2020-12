Calhanoglu contattato dall’Inter! E ora pure Inzaghi temporeggia per il 2021 – SM

Hakan Çalhanoglu Milan-Atalanta

Calhanoglu all’Inter? La notizia avrebbe del clamoroso. E sui presupposti si sta già lavorando. Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1 svela una retroscena sul futuro del centrocampista turco. E in questo modo anche il nome di Inzaghi per la panchina avrebbe più senso

CENTROCAMPO – Non solo mercato di gennaio, che potrebbe essere caratterizzato dalla mini-rivoluzione a centrocampo (vedi aggiornamento). In vista della prossima stagione l’Inter ha già contattato l’entourage di Hakan Calhanoglu, che diventerebbe un colpo per l’estate. La società nerazzurra, da svincolato, è disposta a riconoscergli un ingaggio superiore a quello del Milan. Situazione da monitorare, se il Milan non riesce a strappare il rinnovo di Calhanoglu entro gennaio.

PANCHINA – Oltre al campo, c’è da ragionare sulla situazione allenatore. In questo periodo Simone Inzaghi aspetta di vedere come evolverà il futuro di Antonio Conte, per questo sta temporeggiando con la Lazio sul rinnovo. In caso di separazione con Conte, Inzaghi è il primo nome sulla lista di Beppe Marotta per la panchina dell’Inter nella prossima stagione. Un matrimonio, tra l’altro, che dal punto di vista tecnico-tattico darebbe senso all’operazione Calhanoglu 2021. Curioso.