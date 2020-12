Sabatini: “L’Inter ha vinto con la difesa a 4, perché Conte non si adatta?”

Sandro Sabatini

Sabatini – giornalista di “Sport Mediaset” -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, commenta la reazione dell’Inter a Cagliari dopo l’uscita dall’Europa. E non manca una frecciatina tecnico-tattica rivolta a Conte

CAMBIARE PER MIGLIORARE – Non riesce a vedere il bicchiere mezzo pieno Sandro Sabatini: «Bella risposta in campo, ma è chiaro che sia l’unica risposta possibile. Se ci fosse stata una risposta A, una B e una C, tutti avrebbero scelto di vedere l’Inter ancora in Champions League. Ormai è acqua passata. L’Inter fino al 77′ aveva fatto una prestazione con un risultato bugiardo, ovvero il Cagliari in vantaggio. Non bisogna stupirsi dell’1-3 maturato nell’ultimo quarto d’ora, perché è un risultato legittimo per la partita fatta dall’Inter. Il gol di Danilo D’Ambrosio a Cagliari vale come quello contro la Fiorentina, sempre con la difesa a quattro. Non sono un tattico, però… Ma la difesa che sia a tre o a quattro, non dipende anche dagli avversari in attacco? Se gli altri si adattano contro l’Inter, può farlo anche Antonio Conte no? La bravura dell’allenatore è sapersi adattare ogni volta. Criticare Conte non significa avercela con lui o con l’Inter, ma avere stima di lui. Conte quest’anno per stima, aspettative e stipendio, non sta dando all’Inter quello che dovrebbe. E lo dimostrano i risultati dell’Inter in Champions League». Per Sabatini la prima parte di stagione nerazzurra resta insufficiente.