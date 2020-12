Gomez dopo lite con Gasperini: “Quando me ne...

Gomez dopo lite con Gasperini: “Quando me ne andrò saprete la verità”

Alejandro Gomez Atalanta

La storia tra il Papu Gomez e l’Atalanta pare giunta ai titoli di coda dopo le indiscrezioni sulla lite con l’allenatore Gian Piero Gasperini

MESSAGGIO – A seguito del presunto duro faccia a faccia con il tecnico Gian Piero Gasperini, il Papu Gomez si affida a Instagram per rompere il silenzio e parlare con i sostenitori dell’Atalanta. Il messaggio piuttosto eloquente nelle storie del proprio profilo. “Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e parlare con voi. Volevo solo dirvi che quando me ne andrò si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano“.