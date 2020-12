Closer by magic, l’Inter presenta la favola dedicata al Natale

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Il Club nerazzurro ha presentato Closer by magic, l’Inter Christmas Tale, film dedicato al Natale che celebra la passione che unisce i tifosi

VIDEO – L’Inter ha presentato oggi la sua favola di Natale, un film che ha come protagonisti “una piccola tifosa interista e la sua magica amicizia con un pupazzo di neve“. “Closer by magic: il Club nerazzurro presenta l’Inter Christmas Tale, il film di Natale che racconta come la passione per i colori nerazzurri possa trasformarsi in autentica magia, per rendere speciale anche questo Natale e superare qualsiasi distanza“.

TECNICA – “Il video è stato realizzato con la tecnica della Stop Motion Animation, che proietta diverse immagini di oggetti in sequenza, frame dopo frame, per restituire un effetto di fluidità e live action cinematografica. Una tecnica particolare, cara al cinema d’animazione più autoriale e ricercato“.

PERSONAGGI – “Ogni personaggio della storia è stato realizzato a mano, in plastilina, per raccontare la storia di una bambina, tifosa dell’Inter, e della sua magica amicizia con uno speciale pupazzo di neve, che si anima quando indossa il maglione natalizio dell’Inter – lo stesso in vendita negli store nerazzurri“.

PASSIONE – “Protagonista del contenuto è la passione sportiva, che scatena la magia e avvicina i cuori nerazzurri, riuscendo a superare qualsiasi tipo di distanza. La musica del film è stata composta ed eseguita in esclusiva da Meezy, giovane artista italiana che quest’anno si è distinta per essere arrivata alla fase Bootcamp del noto talent show X Factor“.

INVITO – “Be part of the magic, l’invito del Club ai propri tifosi, che in una fase parallela della campagna sono stati invitati a condividere la magia del Natale nerazzurro, per sentirsi uniti nonostante le distanze e celebrare insieme queste Festività grazie alla loro fede interista“.

Fonte: Inter.it