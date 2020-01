Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 24 gennaio 2020

Doveva essere la giornata giusta per Eriksen all’Inter, invece (a una settimana dalla fine del calciomercato in Serie A) c’è ancora qualche passo da fare. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

In serata si sono sparse voci di qualsiasi tipo su Christian Eriksen: c’è chi ha detto che è fatta e chi ha parlato di un inserimento del Barcellona (vedi articolo). In realtà per il danese resta questione di tempo, con il Tottenham che vuole ricevere la cifra giusta per lasciarlo partire subito. Non si è ancora conclusa nemmeno la trattativa per Fernando Llorente, con Olivier Giroud diventato alternativa. Ufficiale Victor Moses.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

La news di serata è il Borussia Dortmund su Emre Can, in caso di affondo la Juventus potrebbe pensare di riaprire il mercato anche in entrata. Oggi Marko Pjaca farà le visite mediche a Roma col Cagliari, accordo già definito negli scorsi giorni.

CALCIOMERCATO LAZIO

Si allontana Alberto Paloschi, non dovrebbero arrivare nuovi attaccanti né tantomeno nuovi acquisti. Il mercato vede comunque voci su un possibile rinnovo imminente per Ciro Immobile, pezzo pregiato della Lazio.

CALCIOMERCATO MILAN

Paquetà ha chiesto di non essere convocato per Brescia-Milan, in quanto turbato dalle voci di mercato. Il centrocampista è in partenza (da capire dove), mentre Ricardo Rodriguez per ora resta ed è invece a disposizione di Stefano Pioli per l’anticipo. Sfuma Dani Olmo: va al RB Lipsia.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Non è ancora arrivato l’accordo con Matteo Politano, comunque atteso per questi giorni. Calano le voci su Allan all’Inter, con il brasiliano che è tornato in patria non per motivi di mercato ma per la nascita del figlio. Lorenzo Tonelli ufficiale alla Sampdoria, così come il giovane Francesco Massa rientrato dalla Fidelis Andria per andare alla Nocerina.

CALCIOMERCATO ROMA

Juan Jesus si avvicina alla Fiorentina: dovrebbero essere i viola a liberare un esubero della Roma. Sfumato Politano il primo nome per l’esterno offensivo è diventato Adnan Januzaj della Real Sociedad.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la SPAL ha speso dodici milioni di euro per riprendere Kevin Bonifazi, stavolta a titolo definitivo. Col Torino, che ha ricevuto un’offerta dal Villarreal per Simone Zaza, si continua a parlare anche di Iago Falque. Primo incontro fra Fiorentina e Verona per discutere di Sofyan Amrabat, che però non può trasferirsi in questa stagione, i viola intanto hanno ceduto Pedro al Flamengo. L’Udinese manda Nicholas Opoku all’Amiens e riprende dal Pescara Svante Ingelsson subito girato al Kalmar, nel Bologna chiesta la cessione da parte di Blerim Dzemaili. Il Genoa ha l’accordo per riprendere anche Andrea Masiello, mentre è ufficiale Sebastian Eriksson.