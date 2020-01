Pedullà: “Inter, manca l’ultimo sì di Politano! Llorente scrupolo, ma Giroud…”

Pedullà – dopo le ultime su Eriksen – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia aggiorna la situazione legata alla partenza di Politano. La meta sembra essere Napoli, ancora in ballo i nomi di Llorente e Giroud

DESTINAZIONE NAPOLI – Oltre a quella da Londra, per Alfredo Pedullà si va verso la fumata bianca anche in uscita: «L’operazione tra Inter e Napoli per Matteo Politano avanza, anche se c’è stata una piccola frenata nelle ultime ore. La trattativa è in stand-by. Politano ha dato disponibilità al trasferimento, ma mancano gli accordi totali. Fernando Llorente è uno scrupolo dell’Inter, in riferimento alla situazione Olivier Giroud (Chelsea), a cui ha fatto una promessa. L’operazione sta ancora in piedi, ma manca ancora l’ultimo sì di Politano. E l’ok di Llorente, per questo non si può escludere a priori Giroud. Domani (venerdì, ndr) può essere un giornata chiave perché poi si gioca. Intanto la Roma vuole chiudere per Adnan Januzaj (Real Sociedad)».