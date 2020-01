Giroud non aspetta più l’Inter? Spunta un nuovo club interessato

Condividi questo articolo

Giroud è da tempo un obiettivo dell’Inter, ma le voci su Llorente inserito nello scambio con Politano possono cambiare la situazione (vedi articolo). Ecco che quindi il francese potrebbe trovare un’altra sistemazione, considerato che ormai dal Chelsea è obbligato ad andare via per poter giocare.

IL TERZO INCOMODO – Per Olivier Giroud è arrivata la settimana del cambio di maglia. Fra sette giorni chiude il mercato, l’attaccante francese ora al Chelsea deve trovare una sistemazione per giocare e non perdere gli Europei. Da mesi si parla di un suo possibile passaggio all’Inter, ma nelle ultime ore è tornato di moda Fernando Llorente, inserito col Napoli nell’operazione riguardante Matteo Politano. Ecco che, secondo la prima pagina del quotidiano catalano Sport in edicola fra poco, il Barcellona sarebbe in soccorso dell’attaccante transalpino. “Alternativa Giroud se non si arriva a Rodrigo” è il titolo scelto, con quest’ultimo che è del Valencia e difficile da prendere.