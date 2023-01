Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 25 gennaio

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Sul mercato in entrata poche novità. Per Scalvini si fa durissima, c’è una pretendente estera seria candidata (vedi articolo). Quanto a Kessié, Xavi ha chiuso momentaneamente le porte di uscite del Barcellona (vedi articolo). Un altro nome in orbita Inter è Smalling, il quale sta trattando il rinnovo con la Roma (vedi articolo).

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − Sulla situazione rinnovi, buone notizie per Bastoni e Calhanoglu. I due stanno trovando l’accordo con il club (vedi articolo). Skriniar non rinnoverà e presto o tardi sarà un giocatore del PSG. Le ultime (vedi articolo). Mentre sul fronte Gagliardini, rimane forte l’interesse del Nottingham Forest (vedi articolo). Intanto è fatta per Radu all’Auxerre (vedi articolo) così come per l’ufficialità di Franco Carboni al Monza (vedi articolo).