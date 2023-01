Xavi: «Mai pensato di cedere Kessié. Mercato? Nessun movimento»

Nella conferenza stampa prima della sfida contro la Real Sociedad, Xavi ha parlato della situazione di mercato di Kessié, accostato all’Inter nelle scorse settimane. Il tecnico del Barcellona ha poi fatto anche il punto sul mercato, negando indirettamente l’ipotetico arrivo di Marcelo Brozovic

NESSUN MOVIMENTO – Dopo giorni a parlare di un ipotetico scambio tra Kessié e Brozovic, ci ha pensato Xavi a spegnere ulteriormente le voci. Il tecnico del Barcellona in conferenza stampa ha infatti fatto il punto sia sul centrocampista ivoriano, sia su possibili movimenti di mercato: «Non ho mai pensato di cederlo. È un giocatore che fornisce molte alternative nel nostro modo di giocare. Per quanto riguarda il mercato è tutto tranquillo, sono contento della squadra e non ci sono novità».