FOTO – Carboni, gli auguri al fratello Franco dopo il passaggio al Monza

Oggi è arrivata l’ufficialità del passaggio di Franco Carboni dall’Inter al Monza, dopo il prestito non fortunatissimo con la maglia del Cagliari (vedi articolo). Immancabile l’augurio del fratello Valentin.

BUONA FORTUNA – Non poteva mancare l’augurio di Valentin Carboni per il fratello Franco, dopo il passaggio di quest’ultimo al Monza. L’attaccante dell’Inter ha infatti usato il suo profilo Instagram ufficiale per mandargli un augurio: “Buona fortuna per questa nuova tappa, fratello!“.

Questo il post dell’attaccante nerazzurro.