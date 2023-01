Inter, contro la Cremonese non va sbagliato l’approccio: l’Empoli insegna

L’Inter deve subito archiviare l’amara sconfitta subita a San Siro con l’Empoli. I nerazzurri, sabato, sono attesi dalla sfida contro la Cremonese di Ballardini: la squadra di Inzaghi non dovrà sbagliare l’approccio alla gara

APPROCCIO – L’Inter ha perso, e male, contro l’Empoli. Pesa, sullo svolgimento della gara e sul risultato, l’espulsione di Skriniar, ma anche in parità numerica i nerazzurri stavano soffrendo l’intraprendenza dei toscani. I nerazzurri, contro la squadra di Zanetti, sono scesi in campo molli, senza mordente, quasi convinti che la gara, in un modo o nell’altro, si sarebbe risolta per il meglio. Un atteggiamento troppo superficiale per una squadra che è ben lontana dall’essere perfetta o, verrebbe da dire, costante. L’approccio sbagliato alle gare è una costante, in negativo, di questa stagione dei nerazzurri: è accaduto, di recente, nella sfida contro il Parma, risolta solo nei tempi supplementari. La sconfitta contro l’Empoli deve servire da monito ai nerazzurri, soprattutto in vista della sfida di sabato contro la Cremonese.

ERRORI – L’Inter dovrà subito cercare di rimettersi in carreggiata. La corsa per un posto nella prossima Champions League è sempre più serrata e ogni vittoria è importante. Sabato, contro la Cremonese, la squadra di Inzaghi dovrà scendere in campo con il giusto approccio e con la voglia di aggredire gara e risultato: qualità viste nel corso del Derby di Supercoppa giocato a Riyad. L’Inter, per poter continuare a competere, deve decidere chi vuole essere: se quella della sfida contro l’Empoli o quella ammirata in Arabia Saudita.