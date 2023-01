Ibrahimovic punta Inter-Milan: tornato ad allenarsi col pallone

Il derby Inter-Milan dista poco meno di due settimane (5 febbraio alle ore 20.45). Una gara sentita particolarmente da un giocatore, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Che punta a recuperare in tempo

RITORNO AGLI ALLENAMENTI – Zlatan Ibrahimovic torna ad allenarsi con il pallone. Lo svedese in questa stagione non ha ancora effettuato alcuna presenza, complici i numerosi problemi fisici che lo hanno colpito. Tuttavia l’attaccante ha pubblicato un video in cui lo si vede tornare ad allenarsi con il pallone, segno che il recupero procede. Una possibile notizia anche in vista del derby Inter-Milan del 5 febbraio. Difficile vederlo già in campo anche da subentrato, ma sicuramente proverà a recuperare per tempo.