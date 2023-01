Romano: «Dumfries, indizi fanno prova. Skriniar disastro comunicativo»

Fabrizio Romano, giornalista sportivo, ha parlato di due temi molto importanti per l’Inter su Twitch con SosFanta. Prima ha analizzato la situazione di Denzel Dumfries, poi quella rovente di Milan Skriniar.

DOMINO – Fabrizio Romano ha commentato su Twitch con SosFanta due situazioni non indifferenti in casa Inter. Il giornalista ha prima dato aggiornamenti sul caso Denzel Dumfries, dicendo: «Per il momento nulla di avanzato ma la situazione sta diventando sospetta. Tanti indizi fanno una prova, si parla di problemi fisici dall’Inter però dal punto di vista del mercato bisogna essere attenti fino all’ultimo minuto perché ci sono dei club interessati. Il Chelsea ha fatto offerta per Malo Gusto ma è stata rifiutata, il Tottenham invece vorrebbe Pedro Porro dallo Sporting Lisbona. Sarà un domino da tenere d’occhio».

DISASTRO – Fabrizio Romano ha poi aggiunto sul difensore espulso ieri contro l’Empoli: «Skriniar un disastro a livello di comunicazione. Incredibile che il suo agente parli mentre il suo assistito si sta facendo espellere. Mai visto una cosa del genere. La situazione è chiara, Skriniar andrà via. Ora spetta al PSG decidere se fare un’offerta oggi. In estate era stato chiaro, 50 o niente oppure con esubero. Se dovesse muoversi adesso il PSG offrirebbe massimo 10-12 milioni, anche se per ora non ha dato segnali. Al momento non c’è accordo per gennaio, la trattativa è soprattutto per l’estate. L’intransigenza dell’Inter non ha pagato, così come l’ottimismo per i vari rinnovi, da Perisic fino al tema attuale».