Inter-Atalanta (Coppa Italia), via alla vendita libera dei biglietti

Il 31 gennaio l’Inter ospiterà in casa l’Atalanta per la sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, trofeo detenuto proprio dalla squadra di Simone Inzaghi. Il sito ufficiale della società ha fornito le informazioni utili per la vendita libera dei biglietti.

VENDITA LIBERA – Il 19 gennaio si è aperta la vendita dei biglietti di Inter-Atalanta di Coppa Italia in programma il 31 gennaio, ma soltanto per gli abbonati. Da ora è invece aperta anche la vendita libera dei tagliandi, che possono essere acquistati sul sito ufficiale Inter.it e nei punti vendita dedicati. Da domani, mercoledì 25 gennaio, aperta la vendita anche per il settore ospiti ovvero il terzo anello blu di San Siro.