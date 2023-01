Braglia duro: «Onana non è da Inter, Handanovic migliore! Errore sul gol»

Simone Braglia sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di Onana, non perfetto in occasione del gol di Baldanzi che ha regalato la vittoria all’Empoli a San Siro

ERRORE – Braglia attacca duramente Onana: «In generale non è un portiere da Inter. Per me Handanovic tutta la vita per quello che ha rappresentato dal punto di vista delle prestazioni e delle qualità. E inutile che giudichiamo Onana per come calcia con i piedi, è una qualità importante, ma il portiere va giudicato per i gol che riesce a salvare. In un occasione come quella di ieri l’errore è stato fondamentale sul risultato finale».