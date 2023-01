Visnadi: «Skriniar, richiesta disperata dell’Inter al PSG. Fascia da togliere»

Gianni Visnadi è stato protagonista del Microfono Aperto di Radio Sportiva, durante il quale ha parlato anche della situazione legata a Milan Skriniar. Con un’idea chiara sul comportamento che l’Inter dovrebbe adottare nei confronti del giocatore

SITUAZIONE SPINOSA – Gianni Visnadi, direttore di Calciomercato.com, non ha dubbi sulla situazione legata a Milan Skriniar: «L’offerta dell’Inter si sa, sono sei milioni per cinque anni più bonus legati alla qualificazione alla Champions League. Quello che invece ci è stato detto dall’agente è che lui e il ragazzo hanno già rifiutato l’offerta prima di Natale. L’Inter sta aspettando disperatamente l’offerta del PSG adesso, sta chiedendo praticamente di prenderlo subito per non perderlo a zero. La prima cosa da fare ora è quella di togliergli la fascia, perché va data a qualcuno che fa parte del progetto. Sempre che la fascia abbia ancora un valore».